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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, isim vermeden Kılıçdaroğlu'na yüklenerek "Kasetle geldi başka bir kasetle gidecek, şimdi kaset yok CD ile gidecek." dedi.

Siyaset / 13 Nisan 2017 Perşembe 16:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun konuşması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Giresun'da düzenlenen mitingde halka seslendi.

Avrupa ülkelerine eleştirilerde bulunan Erdoğan, 'Avrupa liderlerinin Vatikan'da yaptıklarını gördünüz değil mi? Avrupa liderlerinin Vatikan'da ne işi var? Gittiler Papa'nın karşısında ip gibi dizilip Papa'nın vaazını dinlediler. Sonra ülkelerine gidip uygulamaya geçirdiler. Birçok Avrupa ülkesinin 16 Nisan halk oylamasıyla ilgili takındıkları tavır ortada. Bugün bütün Avrupa dergilerinde bu kardeşinize saldırıyorlar. Ben ne yaptım bunlara?' diye konuştu.


Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'Ne yaparlarsa yapsınlar Avrupa'nın yüzündeki makyaj dökülüyor. İslam karşıtı olduklarını göstermeye başlıyorlar. Müslümanlara tahammülleri yok. Artık eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette yeni bir dönem başladı. Hayırcılar sefalettir, hayırcılar Kandil'dir, İmralı'dır. Okmeydanı'nda 4 maskeli terörist kahveyi basıyor ve burada evetçilere yer yok diyor. Sen kimsin ya! Polisimiz bunların hepsini yakaladı.

KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ: KASETLE GELDİ CD İLE GİDECEK
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi konusunda öyle yalanlar söylüyorlar ki insanın aklı hafsalası almıyor. Bir bakıyorsunuz Rakka'ya Münbiç'e neden girmiyorsunuz diyor. Sonra Suriye'de ne işiniz var diyor. Bir bakıyorsunuz Hollanda ile ilişkiler kesilmeli diyor. Sonra Avrupa ile niye kavga ediyorsunuz diyor.

Yeni sistemde sürekli seçim kaybedip koltukta kontrollü oturma devri bitiyor. 25 günde bir 2 ayda bir yok öyle bir şey. Bu pazar gününden sonra Türkiye'de yeni bir dönem başlıyor. 7 seçim kaybetti buna rağmen koltukta oturmaya devam ediyor. Kasetle geldi başka bir kasetle gidecek, şimdi kaset yok CD ile gidecek.'

CUMHURBAŞKANI 15 TEMMUZ GAZİSİNİ SAHNEYE ÇAĞIRDI

Cumhurbaşkanı, 15 Temmuz'da o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde gazi olan Sabri Ünal'ı sahneye çağırdı ve şöyle konuştu; "Sabri Giresunlu. Sabri 15 Temmuz gecesinin önemli bir gazisi. Sabri enteresan bir delikanlı İlahiyat mezunu ama nevi şahsına münhasır. 6 yaşında bilgisayara başlamış. Bilgisayar Mühendisi değil ama onları solluyor. Yazılımcı, bayağı ileri. Ve o gece, Boğaz Köprüsü üzerinde 1. tank geliyor, kendini 1. tankın altına atıyor, 2. tank geliyor Sabri onun altına da kendini atıyor. Orada yara alıyor. Bazı yerlerinde yaraları var ama arka arkaya ameliyatlar oluyor. Sabri benim, gönüldaşım. İşte Giresun böyle Sabriler yetiştiriyor."






 

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