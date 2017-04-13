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Büyük ikramiye 25 milyon lirayı geçti

Süper Loto'nun 495. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. 9 haftadır devreden Süper Loto'da büyük ikramiyenin 25 milyonu bulması bekleniyor.

Yaşam / 13 Nisan 2017 Perşembe 15:09
Büyük ikramiye 25 milyon lirayı geçti

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Süper Loto'da büyük ikramiyenin sahibi bu akşam yapılacak çekilişle belli olacak. 9 haftadır doğru rakamların tutturulamaması nedeniyle geçen hafta 20 milyon 449 bin 409 liraya ulaşan ödülün çekilişi kadar 25 milyon liraya ulaşacağı tahmin ediliyor.

İKRAMİYE 25 MİLYON TL'YE ULAŞACAK

Ödülü bir kişinin bilmesi halinde rekor ikramiyenin de sahibi olacak. Bayiler, dün (çarşamba) toplam miktarın 22 milyon lirayı aştığını, ikramiyenin çekilişe kadar 25 milyona ulaşacağını tahmin ettiklerini söylediler.

EN YÜKSEK İKRAMİYE 2009'DA VERİLMİŞTİ

Süper Loto'da şimdiye kadar en yüksek rakam 2009'da verilmişti. 12 hafta devreden büyük ikramiye 49 milyon 817 bin 806 TL'ye ulaşmış, Bursa ve İstanbul Beylikdüzü'ne çıkan ikramiye 2'ye bölünmüştü. Her bir talihli 24 milyon 908 bin 903 lira kazanmıştı.

Bu yıl 2 Şubat 2017 tarihli çekilişte 8 hafta devreden Süper Loto'da bir kişi şanslı rakamları doğru tahmin etmiş, 21 milyon 32 bin lira ikramiye kazanmıştı. Talihli kişi, kuponunu Ankara Çankaya'dan yatırmıştı.

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