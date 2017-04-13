Borsada gün sonu rakamları

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.081,48 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,68, holding endeksi yüzde 1,01 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,80 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,94 ile inşaat oldu.



Avrupa borsalarındaki düşüş eğilimi ve döviz kurlarındaki yükselişin negatif etkisiyle gün boyu satış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul'da, endeks en düşük 89.735,59 puanı gördü.



Analistler, yarın Avrupa ve ABD'de piyasaların resmi tatil nedeniyle kapalı olacağını belirterek, yurt içinde hafta sonu gerçekleştirilecek referandum öncesinde piyasalardaki dalgalı seyrin devam edebileceğini ifade etti.



Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 89.500 seviyesinin destek konumuna geldiğini dile getiren analistler, olası yükselişlerde ise 91.000-91.500 bandının direnç bölgesi olarak güçlendiğini kaydetti.



Kaynak : AA