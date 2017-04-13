Bakan Işık: Türkiye'nin acilen buna ihtiyacı var

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ABD'de yaptığı açıklamada "Türkiye'nin acilen bir hava savunma sistemine ihtiyacı var. (S-400'lerle ilgili süreç) Son karar aşamasındayız. Son karar, Cumhurbaşkanımız ile Başbakanımız tarafından verilecek." dedi.



Işık sözlerini şöyle sürdürdü:



ABD'li mevkidaşımla bugün PYD meselesini öncelikli olarak konuştuk. PYD bir terörist örgütün koludur. Konuyu dostane bir şekilde karşılıklı olarak müzakere ettik. Şu anda (Rakka operasyonu konusunda) kesinleşmiş bir kararın olmadığını belirtmek durumundayım.



(ABD'nin Esed rejimine ait Şaryat Hava Üssü'nü vurması) Donald Trump’ın cesaret verici karşılığı bölgede çok büyük bir sempati oluşturdu. Önemli bir moral ve sempatiye neden oldu. ABD'nin verdiği karşılık son derece önemli ve değerlidir ve sürdürülmelidir.



