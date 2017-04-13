Akdeniz'de bir facia daha: 100 kişi kayboldu...

Libya'dan Avrupa'ya doğru hareket eden ve mültecileri taşıyan bir botun batması sonucunda 100'e yakın mültecinin kaybolduğu açıklandı.



Olayın Libya kıyılarına yakın bir bölgede gerçekleştiğini açıklayan sahil güvenlik sözcüsü Ayoub Qassem, 23 mültecinin kurtarıldığını açıklarken, batan teknede 120 civarında kişinin bulunduğunu belirtti.



Qassem açıklamasında, '15'i kadın ve çocuk olmak üzere, 97 kişi hala kayıp.' ifadelerini kullandı.



Libya, Avrupa'ya gitmeyi hedefleyen mülteciler için ana çıkış noktalarından biri olarak biliniyor. Geçtiğimiz 3 yıl içerisinde Akdeniz üzerinden Libya'dan İtalya'ya 150 binden fazla mültecinin geçtiği tahmin ediliyor.