ABD YPG'yi 'yanlışlıkla' vurdu, 18 ölü var

ABD'nin başını çektiği uluslararası koalisyon, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'yi 'yanlışlıkla' bombardımana tuttuğunu duyurdu. İki gün önce Tabka yakınlarında gerçekleşen hava saldırısında, 18 kişinin öldüğü bildiriliyor.



ABD, terör örgütü IŞİD'in başkenti Rakka'yı temizlemek için Suriye Demokratik Güçleri (SDF) ile birlikte hareket ediyor. SDF'nin çoğunluğu ise, YPG'lilerden oluşuyor.



ABD açıklamasında bombardımanın SDF'nin istediği noktaya yapıldığı ancak o sırada silahlı güçlerin IŞİD mevzilerinde bulunduğu belirtildi.



Türkiye, operasyonda YPG'nin yer almasına karşı çıkıyor ve koalisyondaki ülkelerin özel kuvvetler askerleriyle Rakka'ya girmesini istiyor.



Kasım 2016'da başlayan Rakka kuşatmasında bugüne kadar Tabka askeri havalimanı ve birçok köy IŞİD'den geri alındı.