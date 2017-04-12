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3 şahsın Türk Telekom yayınlarını kesmeye çalıştığı fotoğraflara yansıdı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Ulus’ta bulunan Türk Telekom binasının basılmasına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğraflarda, 3 sivil kıyafetli şahsın Türk Telekom binasına gelerek yayınları kesmeye çalıştığı görüldü.

3. Sayfa / 12 Nisan 2017 Çarşamba 20:11
3 şahsın Türk Telekom yayınlarını kesmeye çalıştığı fotoğraflara yansıdı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ulus'ta bulunan Türk Telekom binasını kontrol altına almaya çalışan 27'si Kara Harp Okulu Komutanlığında kursiyer, 29 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi. Güvenlik kamera kayıtlarından elde edilen çok sayıda fotoğrafa iddianamede yer verildi.

3 SİVİL ŞAHIS YAYINLARI KESMEYE GELDİ

Fotoğraflarda, darbeci askerlerin Türk Telekom personelini etkisiz hale getirmesinin ardından, saat 00.42'de 3 sivil şahsın bir otomobil ile binaya geldiği görüldü.

Darbeci askerlerin karşıladığı sivil şahısların, bir müddet bilgisayarlar ve elektronik aletlerin üzerinde işlem yaparak yayınları kesmeye çalıştığı görüldü.

Firari olan 3 sivil şahıstan birinin yakalandığı ve asker olduğu, diğer iki şahsın aranmasına devam edildiği öğrenildi. Sivil şahıslarla ilgili ayrı bir iddianame hazırlanacağı öğrenildi. Darbeci askerlerin Türk Telekom personellerini kelepçeleme anları ile polislerin darbecileri etkisiz hale getirerek gözaltına alması da fotoğraflara yansıdı.














Kaynak : İHA

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