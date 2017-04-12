Yalçın Çakır’ın ekibine silahlı saldırı!

Lüks otelin havuzunda ölü bulunan üniversiteli Arzu Çubukçu'nun olayını araştıran Yalçın Çakır'ın ekibine o dönem otelin işletmecisi olan Muammer Kaftan' ın iş yerinin önünde uyarı ateşi açıldı.



Sabah gazetesinin haberine göre Muammer Kaftan' ın iş yerinin olduğu yerde herkes sessizliğe gömüldü. İşletme sahibi olduğu kuruyemişçide çalışan iki kadın ekibin sorularını yanıtsız bırakarak çekim yapmalarına engel oldu. Yalçın Çakır ekibi üniversiteli Arzu Çubukçu'nun Çeşme'de lüks bir oteldeki şüpheli ölümünü araştırmaya devam ediyordu. Arzu Çubukçu tatil için gittiği Çeşme'deki lüks otelin havuzunda tatilin ilk günü ölü olarak bulunmuştu. Bornova'da Yalçın Çakır ekibine yapılan bu silahlı saldırının tehdit mi yoksa bir uyarı mı olduğu önümüzdeki günlerde aydınlanacak.