WTC Dünya Ticareti İş Geliştirme Konseyi Başkanlığına Ümit Kaya Seçildi

WTC Dünya Ticareti İş Geliştirme Konseyi İstanbul ve Ankara'da yapılan toplantıların ardından başkanını belirledi. WTC Konsey açıklamasında UK Investment Group Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Ümit Kaya'nın 5 yıl için konsey başkanlığına seçildiği bilgisi verildi.



Konsey Başkanı Ümit Kaya, önümüzdeki günlerde bir basın açıklamasında bulunacağını bildirdi.



Türkiye'nin dünya ile ticaret ilişkilerinin geliştirilmesi ve Türk Şirketlerinin Dünya çapında iş hacminin artırılmasını hedefleyerek kurulan konseyin, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Kazakistan, Azerbeycan, Gürcistan, Irak, İran, Suudi Arabistan, Libya, İngiltere, Fransa, Almanya'da faaliyetleri bulunuyor.





