Turistleri infaz eden terörist öldürüldü

Filipinler'de, güvenlik güçleri ile Ebu Seyyaf militanları arasında çıkan çatışmada, iki Kanadalı ve bir Alman turistin infaz edilmesinden sorumlu tutulan "Ebu Rami" adıyla bilinen Muammer Askali ölü ele geçirildi.



Askali'nin cesedi, yakalanan diğer örgüt mensupları tarafından da teşhis edildi. Yetkililer bunu Ebu Seyyaf'a büyük bir darbe olduğunu belirtiyor.



Emniyet Genel Müdürü General Ronald dela Rosa, turistik Inabanga bölgesinde örgütle dünden bu yana devam eden çatışmalarda, 3 asker ve bir polisin öldüğünü, en az 6 militanın da etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bu arada ABD'nin Manila Büyükelçiliği, vatandaşlarına seyahat uyarısında bulunarak, muhtemel rehin alma eylemlerine karşı başta Cebu eyaletindeki Bohol olmak ülkedeki turistik bölgelere gitmemeleri çağrısı yapmıştı.



Bombalı saldırı, adam kaçırma ve kafa kesme gibi terör faaliyetlerinden dolayı hem ABD hem Filipinler Ebu Seyyaf'ı terör listesine almıştı.



Ebu Seyyaf, geçen yıl aralık ayında, 5 Malezyalı balıkçının serbest bırakılması için 2 milyon dolar fidye talep etmişti. Örgütün elinde, mart ayı itibarıyla 32 rehine olduğu belirtilmişti.



Ebu Seyyaf, 70 yaşındaki Alman Juergen Gustav Kantner'i, serbest kalması için talep ettiği 600 bin dolar fidyenin ödenmemesi üzerine öldürmüştü.



Örgüt, son bir yıl içinde milyon dolarlık fidye talebine karşılık bulamadığı için bir Alman ve iki Kanada vatandaşını infaz etmişti.



IŞİD'E BAĞLILIĞINI BİLDİRDİ



Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den beri faaliyet gösteren Ebu Seyyaf, şiddet ve rehin alma eylemleriyle biliniyor. Yakın dönemde IŞİD'e bağlılığını ilan eden örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.



Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, geçen yıl ağustos ayında 18 yaşındaki bir rehinenin öldürülmesinin ardından orduya Ebu Seyyaf'ı "bitirme" emri vermişti.

