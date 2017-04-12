Trafik sigortasında indirim başladı



Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in geçen ay duyurduğu Zorunlu Trafik sigortası'ndaki tavan uygulaması bugün başladı. Hazine Müsteşarlığı'nın yayımladığı genelgeye göre; otomobillerde tavan fiyat 422 ile 2139 lira, motosiklette ise 181 ile 823 lira arasında olacak. Fiyatlar, sürücünün kaza yapıp yapmamasına göre değişecek. Riske göre 1'den 7'ye kadar basamak var. İlk kez araç alıp sigorta yaptıranlar 4'üncü basamak sayılıyor.



BASAMAĞA GÖRE



Sürücüler maddi hasarlı 3, bedeni hasarlı 1 kaza yapınca en riskli grup olan 1'inci basamağa düşüyor. ART arda üç yıl hiç kaza yapmayanlar 7'nci basamağa yükseliyor. 7'nci basamağa yaklaştıkça sigorta ucuzluyor, 1'e yaklaştıkça pahalanıyor. Örneğin İstanbul'da ilk kez trafiğe çıkan 4'üncü basamaktaki araç sahibi en fazla 855 lira, hiç kazası olmayan 7'inci basamaktaki 470 lira, 1'inci basamaktaki 2139 lira ödeyecek. Fiyat 81 ilde farklı olacak.







PAHALI SİGORTAYA MAHKUM



Hazine, Eylül 2016'da yaptığı düzenlemeyle, sürücülere trafik sigortasının bitimine 30 gün kalana kadar pahalı sigortayı iptal ettirip ucuzuyla değiştirme imkanı sağlamıştı. Bu uygulama 19.3 milyon araç sahibini kapsıyordu. Tavanla birlikte sürücü başına ortalama 150 lira prim iadesi yapılacaktı. Ama Hazine'nin dünkü genelgesiyle bu hak sürücülerin elinden alındı. Sigortacılar böylece 3 milyar liralık maliyetten kurtuldu.







ÇOK KAZA YAPANA YARADI



Tavan uygulaması 12 Nisan-31 Aralık arasında geçerli olacak ve sigorta fiyatları Mayıs itibarıyla her ay düzenli olarak yüzde 1 artacak. Sigortacılar, tavanın daha çok büyük illerde, çok kaza yapan 1 ve 2'nci basamaktaki sürücülere yarayacağını söyledi. Bu gruptaki sürücülerin eskiye oranla yüzde 20-30 daha az ödeyeceğini belirten sigortacılar, “İstanbul'da trafiğe ilk kez çıkacaklar da 200-300 lira avantajlı olacak dedi. Kaynak : Posta