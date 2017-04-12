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The Economist'in kapağında Erdoğan karesi

Referanduma sayılı günler kala Avrupa medyası bu süreçte hayır cephesine destek verdi. 15 Nisan'da piyasaya çıkacak olan İngiliz The Economist ise bu sayıdaki makalede anayasa değişikliği referandumu kapağa taşıdı.

Dünya / 12 Nisan 2017 Çarşamba 22:42
The Economist'in kapağında Erdoğan karesi

İngiltere'den yayın yapan The Economist isimli dünyaca ünlü dergi, referanduma sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapağına taşıyıp, 'Türkiye diktatörlüğe kayıyor' başlığıyla yeni bir algı yönetimine kalkıştı.

THE ECONOMİST'İN DERGİ KAPAĞI: TÜRKİYE DİKTATÖRLÜĞE KAYIYOR

Derginin yayımlanacak olan makalesinde Recep Tayyip Erdoğan'ın on yıllardır en sert darbeyi yürüttüğü! ve Batı'nın Türkiye'yi terk etmemesi ifadeleri yer aldı.

TWITTER HESABININ KAPAK FOTOĞRAFINDA DEVASA ERDOĞAN FOTOĞRAFI

Dergi, Twitter hesabının kapağına da devasa bir Erdoğan fotoğrafı koydu.

Özellikle Türk Twitter kullanıcıları ilk anda derginin neden böyle bir şey yaptığını anlayamadı.

Derginin, Twitter hesabına bu fotoğrafı koyarak dikkat çekmeyi hedeflediği ve 'Türkiye diktatörlüğe kayıyor' haberine daha çok insanın ulaşmasını amaçladığı düşünülüyor.


CumhurbaşkanıTwitterİngiltereThe Economist


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