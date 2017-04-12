Telekom baskınında silah zoruyla bildiri okunmuş

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ulus'taki Türk Telekom binasının darbeciler tarafından ele geçirilmesine ilişkin hazırlanan iddianamede 'darbe bildirisinin' zorla dinletildiği anlar da yer aldı.



Buna göre, güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda şüpheli Yarbay Ömer Ergenekon'un rehin aldığı Türk Telekom personelini vurmakla tehdit ederek, darbe bildirisi okuduğu belirtildi.



O anlara ait görüntü çözüm kayıtlarında, Ergenekon'un, 'Bu saatten itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymuştur. Herkes burada duracak, ikişer üçer burada asansörle indirip sizleri salıvereceğiz. Eğer karşı koyan olursa vururum, bir daha söylemeyeceğim. Anlamayan var mı?' ifadelerini kullandığı aktarıldı.











Şüphelinin bu açıklamalarından sonra kadın olduğu belirtilen rehinelerden birinin, 'Sadece bir şey sorabilir miyim?' demesinin üzerine Ergenekon'un, 'Hayır hiçbir şey soramazsın, birbirinizle konuşmayın' şeklinde cevap verdiği kaydedildi.

