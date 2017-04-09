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Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Çerkezköy ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 9 Nisan 2017 Pazar 23:55
Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Alınan bilgiye göre, Kapaklı'dan İstanbul istikametine giden Salih Tağhan yönetimindeki 39 FC 754 plakalı kamyona, aynı yönde seyir halindeki Engin İşler idaresindeki 34 TU 4178 plakalı kamyon çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, sürücü İşler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Engin İşler'in cenazesi, Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak : AA

Devlet HastanesiPolis EkipleriKapaklı


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