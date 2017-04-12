USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Tekirdağ'da kimyasal sızıntı: 40 kişi zehirlendi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde bir tekstil fabrikasında kimyasal sızıntı meydana geldi. Zehirlenen 40 işçi hastaneye kaldırıldı.

3. Sayfa / 12 Nisan 2017 Çarşamba 10:54
Tekirdağ'da kimyasal sızıntı: 40 kişi zehirlendi

Alınan bilgiye göre, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada, önce kimyasal sızıntı yaşandı, ardından da yangın çıktı. Ortaya çıkan kimyasal koku işçileri etkilerken, birçok fabrika paydos yapıp çalışanları evlerine gönderdi.

Kimyasaldan etkilenen yaklaşık 40 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Belediye Başkanı Vahap Akay, İlçe Emniyet Müdürü Murat Ogan ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mehmet Özdoğan da olay yerinde inceleme yapıp görevlilerden bilgi aldı.

Öte yandan Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından tüm OSB çalışanlarına SMS atılarak, olası zehirlenmeye karşı uyarıda bulunuldu. Mesajda şu ifadeler yer aldı:

'Değerli çalışanlarımız, akşam organize bölgesinde yaşanıldığı düşünülen kimyasal sızıntı olma ihtimaline karsı özellikle gece vardiyasından çıkan çalışanlarımız iş kıyafetlerini ve varsa etkilenen diğer kıyafetlerini diğer kullandığı elbiselerden ayrı yıkamalarını ve duş almalarını öneririz. Emziren çalışanlar için kimyasal madde ile ilgili net bilgiye ulaşılana kadar emzirmemeleri önerilir. Sütü sağıp atmaları önerilir). Gerekli bilgi alındıktan sonra tekrardan bilgilendirme yapılacaktır.'

Tekirdağ Valiliği'nden 'fabrikada kimyasal reaksiyon' açıklaması Kaynak : İHA

Selami AbbanKimyasal MaddeEmniyet MüdürüOrganize Sanayi BölgesiBelediye Başkanı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı