Stockholm saldırganını Türkiye iade etmiş

Stockholm'de, 4 kişinin öldüğü kamyonlu saldırıyı yapan terörist, 2 yıl önce Türk yetkililer tarafından İsveç'e iade edildiği ortaya çıktı
Özbekistan yaptığı açıklamada, İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşanan kamyonlu saldırının faili teröristin DEAŞ'la bağlantısını doğruladı.
2 YIL ÖNCE TÜRKİYE'DE YAKALANDI
Tacik kökenli saldırganın, 2015 yılında DEAŞ'a katılmak üzere Türkiye üstünden Suriye'ye geçmeyi denediği ancak Türk yetkililer tarafından yakalanarak İsveç'e iade edildiği bildirildi.
4 KİŞİ ÖLDÜ
Stockholm'de geçen hafta gerçekleşen saldırıda dört kişi ölmüştü. Bir içecek şirketine ait kamyonu çalan 39 yaşındaki terörist Rakhmat Akilov, aracı bir mağazaya sürerek başkenti kana bulamıştı.