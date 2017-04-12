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Stockholm saldırganını Türkiye iade etmiş

Stockholm'de, 4 kişinin öldüğü kamyonlu saldırıyı yapan terörist, 2 yıl önce Türk yetkililer tarafından İsveç'e iade edildiği ortaya çıktı

Dünya / 12 Nisan 2017 Çarşamba 16:51
Stockholm saldırganını Türkiye iade etmiş

Özbekistan yaptığı açıklamada, İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşanan kamyonlu saldırının faili teröristin DEAŞ'la bağlantısını doğruladı.

2 YIL ÖNCE TÜRKİYE'DE YAKALANDI

Tacik kökenli saldırganın, 2015 yılında DEAŞ'a katılmak üzere Türkiye üstünden Suriye'ye geçmeyi denediği ancak Türk yetkililer tarafından yakalanarak İsveç'e iade edildiği bildirildi.



4 KİŞİ ÖLDÜ

Stockholm'de geçen hafta gerçekleşen saldırıda dört kişi ölmüştü. Bir içecek şirketine ait kamyonu çalan 39 yaşındaki terörist Rakhmat Akilov, aracı bir mağazaya sürerek başkenti kana bulamıştı.

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