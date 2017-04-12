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Spicer'dan 'Hitler' açıklamasına düzeltme

Amerika ile Rusya arasındaki söz düellosu devam ederken, Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer da günlük basın brifinginde, Suriye'ye karşı son derece sert ifadeler kullandı...

Dünya / 12 Nisan 2017 Çarşamba 02:12
Spicer'dan 'Hitler' açıklamasına düzeltme

Amerika ile Rusya arasındaki söz düellosu devam ederken, Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer da günlük basın brifinginde, Suriye'ye karşı son derece sert ifadeler kullandı. Spicer, “Hitler'in bile kimyasal silah kullanacak kadar alçalmadığını” söyledi ve bu sözleriyle tartışma yarattı.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre bundan kısa bir süre sonra Spicer, gazetecilere e-posta yoluyla kısa bir metin yolladı ve şunları belirtti: “Amacım hiçbir şekilde Yahudi Soykırımı'nın korkunç doğasını küçük görmek değildi. Yerleşim merkezlerinin üzerine uçaklarla kimyasal silah atma taktiğinin farkına dikkat çekmeye çalışıyordum. Masum insanlara yönelik her türlü saldırı menfurdur ve hoş görülemez.”

KİMYASAL SALDIRIDAN YENİ SÖZ DÜELLOSU

Amerikan yönetimi, Rusya'nın, geçen hafta Suriye'de çok sayıda kişinin ölümüne neden olan “sarin gazı saldırısının, rejim tarafından kasıtlı olarak düzenlenmediği, muhaliflerin elindeki bir mühimmat deposunun vurulması sonucu gerçekleştiği” iddiasını reddetti.

Beyaz Saray'da brifing düzenleyen ulusal güvenlik yetkilileri, Moskova'yı ‘saldırının doğasını örtbas etmeye yönelik çok açık bir çaba sergilemekle' suçladı. İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla bilgi veren yetkililer, 4 Nisan'da düzenlenen saldırıda kimyasal silahların bir binanın üzerine değil, yolun kömürleşmesinden görüldüğü üzere bir caddenin ortasına isabet ettiğini söylediler.

Yetkililer, Suriye'nin, 2013 tarihli anlaşmaya rağmen kimyasal silahlarından ‘tamamen arınmadığını' belirttiler.

Amerika Birleşik DevletleriBeyaz SarayYahudiSean SpicerSuriye


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