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Şehit polis için tören düzenlendi!

9 gün önce göreve başlayan ve Denizli’de geçirdiği trafik kazasında şehit olan 25 yaşındaki polis memuru Ramazan Akçadağ için Denizli Emniyet Müdürlüğünde cenaze töreni düzenlendi.

3. Sayfa / 12 Nisan 2017 Çarşamba 12:38
Şehit polis için tören düzenlendi!

Denizli’de, 31 Mart’ta Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait minibüsün hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan polis Ramazan Akçadağ, tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde şehit oldu.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü binası bahçesinde düzenlenen törene şehidin Annesi Yeter ve babası Ömer, ablası Dilek, kardeşleri Murat ve Mert Akçadağ, Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Denizli milletvekilleri Sema Ramazanoğlu, Kazım Arslan, Emin Haluk Ayhan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 11. Komando Tugayı Komutanı Kurma Albay Gültekin Yaralı, Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, siyasi parti temsilcileri, şehidin polis arkadaşları ve askeri erkan katıldı.

9 günlük polisti

Göreve başladıktan 9 gün sonra trafik kazasında şehit olan polisin babası Ömer Akçadağ, tören alanına geldiği sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin babasını, emniyet müdürleri teselli etmeye çalıştı. Baba Ömer ve anne Yeter Akçadağ, oğullarının Türk bayrağına sarılı cenazesini selam durarak ile karşıladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, genç ve yeni göreve başlayan polis memuru Ramazan Akçadağ’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek polis arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, Kur’an-ı Kerim ve duaların okunmasının ardından defnedilmek üzere Kırıkkale’ye uğurlandı. Kaynak : İHA

İl Emniyet MüdürlüğüPamukkale ÜniversitesiEmniyet MüdürüBelediye BaşkanıAhmet Altıparmak


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