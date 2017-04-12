Şamil Tayyar: CHP'de çok sayıda gizli 'evet'çi var

Beyaz Tv'de Murat Erçin'in sunduğu Son Söz programına canlı yayın konuğu olan Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Referanduma sayılı günler kalan 'evet' oylarının önde olduğunu açıklayan Şamil Tayyar oylardaki artışın nedenini CHP'lilere bağladı.



CHP'DE ÇOK SAYIDA GİZLİ 'EVET'Çİ VAR



CHP'nin 'Hayır' kampanyasında başvurduğu yalanların 'Evet' oylarını artırdığını öne süren Tayyar, CHP içerinde çok sayıda da gizli evetçi olduğunu söyledi.

Tayyar şu ifadeleri kullandı;



EVET OYLARI ARTTI



Kılıçdaroğlu hayır kampanyası yürütürken akla hayale gelmeyen yalanlar kullanıyor. Evet oylarında görünür bir artış var bunun bir nedeni de CHP'nin hayır kampanyasında başvurduğu yalanlar. Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Tuncay Özkan, Mahmut Tanal, Hüsnü Bozkurt gizli evetçiler mi?



EVLERİNDE OTURSALARDI...



'CHP Yöneticileri evlerinde otursaydı hayır oyları daha çok çıkardı' diyen Tayyar, CHP'de çok sayıda gizli evetçi olduğunu ancak açığa çıkmamak için kendilerini gizlediklerini ifade etti.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel