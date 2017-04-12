Rus turistlerin tatil tercihi Türkiye

Charter seferlerinin durdurulma ihtimaline yönelik basına yansıyan iddialara rağmen Rus turistlerin tercihi Türkiye.



REZARVASYONLARIN YÜZDE 50'Sİ TÜRKİYE

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından yapılan açıklamada, Rusya'da yapılan tatil rezervasyonlarının yüzde 50'sinin Türkiye'ye yapıldığı belirtildi.



Rus medyasına geçtiğimiz günlerde yansıyan bazı haberlerde, Rusya Federal Hava Ulaşımı Kurumu'nun, ülkedeki havayolu şirketlerine Türkiye'ye charter uçuşlarının askıya alınabileceği uyarısı yaptığı iddia edilmişti.



TÜRKİYE'YE 5 MİLYON RUS TURİST ZİYARET EDECEK

Söz konusu iddialara yönelik Rusya'dan resmi bir açıklama yapılmazken, uzmanlar bu yıl Türkiye'yi 5 milyon Rus turistin ziyaret etmesini bekliyor.