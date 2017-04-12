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Putin'den NATO'ya tepki

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO müttefiklerini ABD'nin Suriye hava üssüne füze saldırısı nedeniyle eleştirdi.

Dünya / 12 Nisan 2017 Çarşamba 10:13
Putin'den NATO'ya tepki

Suriye birliklerinin kimyasal silah kullandıklarına dair kanıt olmadığını ve uluslararası hakların ihlal edildiğini belirten Putin, 'Rossiya 24' TV kanalında şunları söyledi:

'SURİYE BİRLİKLERİNİN KİMYASAL SİLAH KULLANDIKLARININ KANITI NEREDE?'

'NATO'nun müttefikleri nasıl tepki gösterdiler? Suriye birliklerinin kimyasal silah kullandıklarının kanıtı nerede? Yok. Ama uluslararası hakların ihlali mevcut. Bu kesin bir şey'

BU OLAYI IRAK SALDIRISINA BENZETTİ

Rus lider, BM Güvenlik Konseyi'nin yaptırımı olmadan egemen bir ülkeye saldırı düzenlendiğini, fakat bu uluslararası ihlale bakmaksızın herkesin bunu desteklediğini belirterek bu olayı Irak saldırısına benzetti. Putin, 'Ülke dağıldı, bunun ardından terör örgütleri artışa geçti, IŞİD ortaya çıktı. Herkes bunun farkında fakat yine de aynı yoldan gidiyorlar' diye ekledi.

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