USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Putin'den ABD itirafı

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Trump döneminde aramızdaki güven daha da azaldı" açıklamasında bulundu.

Dünya / 12 Nisan 2017 Çarşamba 12:29
Putin'den ABD itirafı

Esad'ın kimyasal silahla İdlib'e saldırmasıyla başlayan, ardından ABD'nin füzeyle Esad'a ait hava üssünü bombalamasıyla tırmanan ABD-Rusya geriliminde karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

'GÜVEN DAHA DA AZALDI'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump göreve geldiğinden bu yana ilk defa Trump'ı kişisel olarak eleştirdi. 'Trump döneminde aramızdaki güven daha da azaldı.' açıklaması yaptı.

'SURİYE SÖZÜNÜ YERİNE GETİRDİ'

Putin, ayrıca kimyasal saldırının olmadığını belirterek; 'Suriye kimyasal silahlardan arınma sözünü yerine getirdi. İdlib'deki saldırı ya düzmece, ya da rejim kimyasal silah deposu vurdu.' diye konuştu.

İdlibKimyasal SilahDonald TrumpRusyaVladimir Putin


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı