Putin'den ABD itirafı

Esad'ın kimyasal silahla İdlib'e saldırmasıyla başlayan, ardından ABD'nin füzeyle Esad'a ait hava üssünü bombalamasıyla tırmanan ABD-Rusya geriliminde karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.



'GÜVEN DAHA DA AZALDI'



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump göreve geldiğinden bu yana ilk defa Trump'ı kişisel olarak eleştirdi. 'Trump döneminde aramızdaki güven daha da azaldı.' açıklaması yaptı.



'SURİYE SÖZÜNÜ YERİNE GETİRDİ'



Putin, ayrıca kimyasal saldırının olmadığını belirterek; 'Suriye kimyasal silahlardan arınma sözünü yerine getirdi. İdlib'deki saldırı ya düzmece, ya da rejim kimyasal silah deposu vurdu.' diye konuştu.