Özgür Özel'in hedefinde gazeteciler vardı

Canlı yayında gazeteciler için sert ifadeler kullanan Özgür Özel'e Şirin Payzın'dan da destek geldi.



Özel, Başbakan Binali Yıldırım'la programa çıkan gazetecileri eleştirirken 'Sizin oturduğunuz gibi gazeteciler oturmadığı gibi karşılarında. Koltuktan düşmek üzere olan gazetecilerin sorularına alışmışlar.' dedi.



Özel'in gazetecileri eleştiren sözleri Şirin Payzın'ı da gülümsetti.



Özgür Özel'in gazetecileri eleştiren sözleri sonrası Akşam yazarı Emin Pazarcı'da sosyal medya paylaşım sitesi Twitter'dan bir paylaşım yaparak ' Sandığa 4 gün kala Şirin Payzın kendini paralıyor. Özgür Özel de balataları sıyırmış, gazetecilere saldırıyor.' ifadelerini kullandı.







Kaynak : Beyaz Gazete Özel