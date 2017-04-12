Otomobil üretimi son 10 yılın rekorunu kırdı!

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) açıklamasına göre, ocak-mart döneminde toplam otomotiv üretimi 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 23, otomobil üretimi ise yüzde 44 arttı. Ocak-mart döneminde, toplam otomotiv üretimi 424 bin, otomobil üretimi ise 300 bin düzeyinde gerçekleşti. 2017 yılı ocak-mart döneminde toplam pazar yüzde 8 daralarak 160 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 9 daralarak 116 bine geriledi.



Ticari araç grubunda, 2017 yılı ocak-mart döneminde üretim yüzde 10 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 12 azalırken ağır ticari araç grubunda ise yüzde 34 seviyesinde arttı. Ağır ticarideki bu değişim baz etkisi kaynaklı olup 2015 Ocak-Mart dönemine göre üretimde yüzde 35 düşüş gerçekleşti.



Aynı dönemde ticari araç pazarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 daraldı. Pazar, hafif ticari araç grubunda yüzde 1, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 19 küçüldü. 2017 yılı ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 33 artarken otomobil ihracatı yüzde 60 artış gösterdi. Bu dönemde, toplam ihracat 355 bin adet, otomobil ihracatı ise 255 bin adet düzeyinde gerçekleşti.



Ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 25, avro bazında yüzde 30 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 7,085 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 89 artarak 3,013 milyar dolar seviyesine ulaştı. Avro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 96 artarak 2,828 milyar avro seviyesine yükseldi.



OTOMOTİ̇V SANAYİSİ 2017 MART SONUÇLARI



Ocak-mart döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artışla toplam 424 bin 219 araç üretilirken, otomobil üretimi yüzde 44 artarak 300 bin 255 düzeyinde gerçekleşti. Toplam üretim, ocak-mart dönemi üretimleri tarihsel gelişimi içinde Türk otomotiv sanayisinin en yüksek seviyesine ulaştı.



Yılın ocak-mart döneminde traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 436 bin 513 olarak gerçekleşti. 2016 Ocak-Mart dönemine göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2017 Ocak-Mart döneminde toplamda yüzde 10 azaldı. Ürün grubu bazında küçük kamyonda yüzde 535, minibüste yüzde 191, midibüste yüzde 31, büyük kamyonda yüzde 27, otobüste yüzde 10 artış görüldü.



Geçen yılın ilk üç ayında 128 bin 89 olan kamyonet üretimi 2017'nin aynı döneminde yüzde 19 azalarak 103 bin 985'e geriledi. Kamyonet üretiminin toplam ticari araç üretimi içinde oransal olarak büyük yer tutması toplam ticari araç üretimini düşürmüş oldu.



Geçen yılın ilk üç ayında 144 küçük kamyon üretilirken bu yıl ocak-mart periyodunda 914 üretim yapıldı.



OTOMOBİL ÜRETİMİ 300 BİN DÜZEYİNDE GERÇEKLEŞTİ



2017 Ocak-Mart döneminde otomobil üretimi, 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 44 artarak 300 bin düzeyinde gerçekleşti. Otomobil üretimi 2007-2017'deki verileri karşılaştırıldığında en yüksek seviyeye ulaşarak rekor kırdı. 2017 yılı ocak-mart döneminde traktör üretimi de yüzde 12 azalarak 12 bin 294 oldu. Kaynak : AA