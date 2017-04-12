ODA TV davasında karar

Gazeteciler Nedim Şener, Ahmet Şık, Soner Yalçın, Prof. Dr. Yalçın Küçük ve eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın aralarında bulunduğu 13 sanıklı ODTV davasında 6 yıl sonra mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme tüm sanıkların beraatine karar verdi.
İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, bugünkü duruşmada davaya ilişkin kararını açıkladı.
Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar eski emniyet müdürü Hanefi Avcı, Yalçın Küçük, Soner Yalçın, Doğan Yurdakul, Müyesser Yıldız, Barış Pehlivan, Nedim Şener, Barış Terkoğlu, Doğan Yurdakul, Mümtaz İdil, İklim Kaleli, Muhammet Sait Çakır ve Coşkun Musluk ile başka suçtan tutuklu Ahmet Şık'ın beraatine hükmetti.