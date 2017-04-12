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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güney ve batısında kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Yaşam / 12 Nisan 2017 Çarşamba 09:42
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli olması beklenen yağış nedeniyle ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güney ve batısında kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 mm) sağanak ve zamanla gök gürültülü sağanak şeklinde yağışlar bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte kar örtüsüne sahip yüksek kesimlerde kar erimeleri de görüleceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış ve yer yer kar erimelerinin oluşturabileceği, sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"
Kaynak : AA

Meteoroloji


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