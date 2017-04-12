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Meral Akşener'in son numarası: 3 kişi görevlendirilmiş, beni vuracaklarmış

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, Isparta'daki mitinginde önemli bir iddiada bulundu. Emekli bir hakimin kendisini aradığını ve '3 kişi görevlendirilmiş sizi vuracaklarmış' dediğini aktaran Akşener, "Ben de güldüm, 'gelsinler görsünler' dedim" diye konuştu.

Güncel / 12 Nisan 2017 Çarşamba 23:35
Meral Akşener'in son numarası: 3 kişi görevlendirilmiş, beni vuracaklarmış

Meral Akşener, Isparta'da referandum çalışması yaptı. Aysan Düğün Salonu'nda yapılan 'Milli iradeye saygı' konulu toplantı kalabalık salona sığmayınca, açık havada yapıldı. Akşener konuşma yapacağı platforma 'Başbakan Meral' sloganlarıyla çıktı.

Kentte yapacağı açık hava toplantısının Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildiğini, buna yapılan itirazın da Yüksek Seçim Kurulu'nda reddedildiğini hatırlatan Meral Akşener, 'Buraya gelirken çok engelle karşılaştık. Ben uzun yıllar siyaset yapan biriyim. Hayvan pazarında konuşmalar istenmişti ama Isparta bütün engelleri yıktı, aştı, geçti ve hakkı hakka, hakkı haklıya teslim etti' dedi.

Yaşadığı bir olayı paylaşan Meral Akşener, şöyle dedi: Sabah emekli bir hakim arkadaş aradı. Dedi ki '3 kişi görevlendirilmiş sizi vuracaklarmış.' Ben de güldüm 'gelsinler görsünler' dedim. Sonra başka bir arkadaş aradı, üst düzey bir bürokrat, emekli. O da dedi ki 'sizle ilgili bir kağıt yayınlanacak FETÖ terör örgütüyle 17-25 Aralık 2013'te bir konuşma metnini oraya yazmışlar.' Ona da güldüm. Yayınlamayan namerttir. Ama iftira eden, korkutmaya çalışan, hakaret eden de elinde belge bilgisi olmadan hakaret eden de şerefsizdir, namussuzdur, ahlaksızdır.

Meral AkşenerMilliyetçi Hareket Partisiİlçe Seçim KuruluMhpToplantı


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