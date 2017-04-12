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Masaj salonunda yakalandı! Kimliği şoke etti

FETÖ soruşturması kapsamına aranan firari öğretmen masaj salonu baskınında yakalandı.

3. Sayfa / 12 Nisan 2017 Çarşamba 09:48
Masaj salonunda yakalandı! Kimliği şoke etti

Firari öğretmen Selim Ş. E., Bakırköy Asayiş Büro'nun ruhsatsız masaj salonlarına yönelik baskınlarında yakalandı.

Bakırköy Asayiş Büro ekipleri, önceki gün bölgedeki ruhsatsız masaj salonlarına operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında yakalanan şüphelilerden Selim Ş. E.'nin İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla İstanbul Organize Şube tarafından aranan FETÖ'cü öğretmen olduğu belirlendi.

Polislere sahte kimlik ibraz eden FETÖ'cü tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak : Yeni Şafak

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