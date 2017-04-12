Firari öğretmen Selim Ş. E., Bakırköy Asayiş Büro'nun ruhsatsız masaj salonlarına yönelik baskınlarında yakalandı.



Bakırköy Asayiş Büro ekipleri, önceki gün bölgedeki ruhsatsız masaj salonlarına operasyon düzenledi.



Operasyon sırasında yakalanan şüphelilerden Selim Ş. E.'nin İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla İstanbul Organize Şube tarafından aranan FETÖ'cü öğretmen olduğu belirlendi.



Polislere sahte kimlik ibraz eden FETÖ'cü tutuklanarak cezaevine gönderildi.





Kaynak : Yeni Şafak