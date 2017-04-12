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Lavrov Amerikalı gazeteciyi azarladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı ile görüşme öncesinde soru sormaya çalışan Amerikalı gazeteciyi azarladı.

Dünya / 12 Nisan 2017 Çarşamba 13:31
Lavrov Amerikalı gazeteciyi azarladı

Bir muhabir, yüksek sesle 'Gerçekten Suriye hükümetini destekliyor musunuz? Beyaz Saray'ın dün yaptığı açıklamaları nasıl yorumluyorsunuz?' diye sordu.

SİZE BU TARZI KİM ÖĞRETTİ?

Lavrov bunun üzerine, 'Sizi kim yetiştirdi? Size bu tarzı kim öğretti?' dedi. Daha sonra Rus bakan konuşmasını yaptıktan sonra sözü Tillerson'a verdi ve Amerikalı gazeteciye; 'Evet şimdi bağırabilirsiniz.' ifadesini kullandı.

Beyaz SaraySergey LavrovMuhabirSuriye


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