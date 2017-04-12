USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Kuşadası'nda silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar Mahallesi’nde meydana gelen silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılardan Faik Öner isimli şahsın hayatını kaybettiği olayda vücuduna 3 kurşun isabet eden diğer yaralı F.B.’nin de durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

3. Sayfa / 12 Nisan 2017 Çarşamba 19:04
Kuşadası'nda silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, Davutlar Mahallesi'nde 2013 yılına kadar inşaat işleriyle uğraşan Faik Öner isimli kişi ile F.B. isimli kişi arasında eskiye dayalı bir husumetten dolayı silahlı kavga çıktı. Silahlı kavgada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Faik Öner hayatını kaybederken, F.B.'de ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Kavga esansında olayla ilgilisi olmadığı belirtilen E.K. isimli şahsın da ayağından yaralandığı öğrenildi.

Polis tarafından el konulan olayın ardından F.B.'nin yanına hastaneye geldiği öğrenilen Y.B. de olayla ilgisi olduğu gerekçesi ile gözaltına alındığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak : İHA

Silahlı KavgaDavutlarAğır Yaralı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı