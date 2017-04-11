Kılıçdaroğlu: Vatandaşa gitmedik, konuşmadık...

Kılıçdaroğlu, Kültürpark’taki bir restoranda Balkan göçmenleri tarafından kurulan derneklerin temsilcileriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, konuşmasında 16 Nisan’da Türkiye’nin çok önemli bir halk oylamasıyla karşı karşıya olduğunu, referandumun partilerle kişilerle ilgisinin bulunmadığını belirtti.



Devlette denetim, kurallar ve liyakatın çok önemli unsurlar olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bugün bu anayasa değişikliğiyle verdiğimiz yetki Osmanlı padişahlarında bile yoktu. Çünkü orada da veziri azam vardır, başbakan vardır. divan vardır, divan-ı hümayun yani bakanlar kurulu vardır. Vezirler vardır, yani bakanlar vardır. Şimdi biz Osmanlı’da olan düzeni bile ortadan kaldırıyoruz” dedi.



“KABAHATİN BÜYÜK BİR KISMI BİZDEDİR”



Referanduma 5 gün olmasına rağmen Bursalı seçmene “Neden böyle bir tablo çıkıyor ortaya?” diye soran Kılıçdaroğlu, “Merkez sağın cumhuriyetle bir sorunu yoktur. Merkez sağın Atatürk’le bir sorunu yoktur. Merkez sağın demokrasiyle bir sorunu yoktur. O zaman ne oldu Bursa’ya ve neden böle bir tablo çıkıyor ortaya. Bunun kabahati siyasilerdedir derseniz, ben onu üstleniyorum doğrudur. Bunun kabahatinin büyük bir kısmı bizdedir arkadaşlar. Vatandaşa gitmedik, konuşmadık, derdini dinlemedik, anlatmadık bunun kabahatinin büyük bir kısmı bizdedir” dedi.



“ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE BAKIN ALLAH AŞKINA İÇİNDE KILIÇDAROĞLU İLE İLGİLİ BİR ŞEY VAR MI?”



Herhangi bir televizyon kanalında canlı yayında tartışma teklifini yineleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Meydanlarda konuşuyorlar. Binlerce kişiye hitap ediyorlar. Mitinglerine bakıyorum konu anayasa değişikliği değil, madde 1, 2, 3 Kılıçdaroğlu. Madde 18 Kılıçdaroğlu. Bütün maddeler Kılıçdaroğlu. Bende arkadaşlara dedim; şu anayasa değişikliğine bakın Allah aşkına içinde Kılıçdaroğlu ile ilgili bir şey var mı? Olur ya biz bir şey mi atladık acaba. Sabah, öğle, akşam, ikindi Kılıçdaroğlu. 27 yılımı devlete verdim. Uzun yıllar Maliye Bakanlığında çalıştım. Sonra Sosyal Güvenlik Bakanlığında çalıştım. Müsteşar yardımcılığı yaptım. Genel müdürlük yaptım. Hiç hazırlamadıysam 100’ün üzerinde kanun taslağı hazırladım. Bakanlarla, başbakanlarla tartıştım. Düşüncelerimi aktardım. Yeri geldi Türkiye’yi yurt dışında temsil ettim. Uluslararası anlaşmalara baktım. O anlaşmalarda oturdum konuştum Türkiye ile ilgili pazarlıkları yaptım. Ama böyle bir düzeni hiçbir yerde görmedim” diye konuştu.



Kılıçdaroğlu toplantının ardından uçakla İstanbul’a gitti.



Kaynak : İHA