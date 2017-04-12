Kılıçdaroğlu'nu terleten 15 Temmuz sorusu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu CNN TÜRK ve Kanal D ekranlarında Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.



Sunucu Hakan Çelik canlı yayında Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz gecesi havalimanından apar topar kaçtığı görüntüleri hatırlatırken ' 15 Temmuz gecesi kaçtınız mı?' sorusunu yöneltti.



Kılıçdaroğlu, Hakan Çelik'in o sorusuna şu sözlerle yanıt verdi;



15 Temmuz gecesi



- Akşam 10 civarı uçağa bindim, 11 gibi İstanbul'a indim. Uçakta darbe olduğunu Okan Bey geldi, söyleyince önce inanamadım. Biz darbeye karşıyız dedim ilk tepkim bu oldu. Duyunca hemen Ankara'ya dönmek istedim. Dediler ki uçaklar kalkmıyor. Sabiha Gökçen'den gideblir miyiz dedik köprü kapalı dediler. Bakırköy Belediye Başkanı bize gidelim dedi. Televizyonu açtık hemen bir metin hazırladık. Sayın Başbakan'ı aradım ancak ulaşamadım. Şimdi ben havalimanından gelirken havuz medyasının televizyonları benim kaçtığımı söylüyorlar nereye kaçtım ki ben?



Bunu herkes biliyor. Sayın Cumhurbaşkanı aradı teşekkürlerini iletti. Daha ben o gece havalimanındayken genel başkan yardımcılarıma telefon ettim Meclis'e gidin dedim. Kurulu açan vekiller CHP'nin vekilleridir.



Siyaseti bırakırım



(FETÖ ile görüştü iddiası için) 1 saniye bile biriyle konuştuğumu ispat etsinler tüm siyaseti bırakacağım. Bunu ispat edemezlerse ne demem lazım? Yalancı desen hafif kalır. Telefonlarımı günün 24 saati dinliyorsunuz. Biliyorum dinleniyorum. Daha önce de ediyorlardı.



Hodri meydan diyorum. Yüreğiniz cesaretiniz varsa 14-15 Temmuz gününü oturup tartışırız. Namuslarına saygıları varsa gelirler benim önümde yiğitçe erkekçe tartışırım. Belgeleri varsa getirsinler. Bir daha söylüyorum ben 15 Temmuz darbe girişiminin sonuna kadar araştırılmasını istiyorum. FETÖ ile sonuna kadar mücadele edilmesini istiyorum. Ama ben 248 şehidin kanının yerde kalmamasını istiyorum.





