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Kılıçdaroğlu'ndan skandal Suriye açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayın programında skandal bir ifade kullandı.

Siyaset / 12 Nisan 2017 Çarşamba 20:24
Kılıçdaroğlu'ndan skandal Suriye açıklaması
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CNN Türk'te 'Kılıçdaroğlu ile Özel' programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çok tartışılacak bir açıklamada bulundu.

AK Parti'yi anayasa referandumu üzerinden eleştiren Kılıçdaroğlu Suriye'den örnek vermek isterken büyük bir skandala imza attı.

'TÜRKİYE SURİYE'DE TERÖR ESTİRDİ'

Suriye anayasasının aynısını alıyoruz diyen Kılıçdaroğlu 'Suriye'de demokrasi yok diye şikayet ediyoruz, Suriye'de demokrasi yok diyerek pek çok unsurları götürdük oraya terör estirdik, kanlar aktı, gözyaşı aktı acısını hala çekiyoruz. Şimdi Suriye anayasasını kopyalayıp kendi ülkemize getiriyoruz' dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahramanca Suriye’de yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 bini aşkın terörist öldürülmüştü.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Kemal KılıçdaroğluCnntürkSkandalSuriye


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