USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Kılıçdaroğlu: İstanbul'dan yüzde 53 hayır çıkacak

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un Maltepe ilçesinde partililerle buluştu.

Siyaset / 12 Nisan 2017 Çarşamba 11:45
Kılıçdaroğlu: İstanbul'dan yüzde 53 hayır çıkacak
Video için tıklayın

Referanduma 4 gün kala partililere elindeki son anketten bahseden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, referandum sonucunda İstanbul'dan 'hayır' çıkacağını söyledi:

'İSTANBUL'DA YÜZDE 53 HAYIR'

“Son yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. İstanbul’da en az yüzde 53 hayır var. Hayırlı olsun. Korkuyorlar baskı kuruyorlar. İstedikleri kadar baskı kursunlar, para harcasınlar, yeri göğü ‘evet’ ile donatsınlar. Bu milletin bir onuru vardır. Birlikte huzur içinde yaşamak istiyoruz. Türkiye Cumhuriyetini bir kişiye teslim etmek istemiyoruz. Bunun bir parti ile ilgisi yoktur. Bunun bir kişi ile de ilgisi yoktur, tamamen demokrasi ile ilgili bir olaydır.

Kemal KılıçdaroğluReferandum


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı