Kılıçdaroğlu: İstanbul'dan yüzde 53 hayır çıkacak

Referanduma 4 gün kala partililere elindeki son anketten bahseden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, referandum sonucunda İstanbul'dan 'hayır' çıkacağını söyledi:



'İSTANBUL'DA YÜZDE 53 HAYIR'



“Son yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. İstanbul’da en az yüzde 53 hayır var. Hayırlı olsun. Korkuyorlar baskı kuruyorlar. İstedikleri kadar baskı kursunlar, para harcasınlar, yeri göğü ‘evet’ ile donatsınlar. Bu milletin bir onuru vardır. Birlikte huzur içinde yaşamak istiyoruz. Türkiye Cumhuriyetini bir kişiye teslim etmek istemiyoruz. Bunun bir parti ile ilgisi yoktur. Bunun bir kişi ile de ilgisi yoktur, tamamen demokrasi ile ilgili bir olaydır.

