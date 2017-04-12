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Kartal Adliyesi'nde sıcak anlar

İstanbul Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayına, anahtarlık şeklinde silahla girmeye çalışan bir şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahsın, silah sanayisi emeklisi olduğu ve anahtarlık tabancayı kendisinin yaptığını söylediği öğrenildi.

3. Sayfa / 12 Nisan 2017 Çarşamba 10:34
Kartal Adliyesi'nde sıcak anlar

Olay, Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'nda dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Silah Sanayisi emeklisi olduğu öğrenilen 62 yaşındaki M.B. isimli şahıs adliyeye geldi. X- Ray cihazından geçen M.B. üzerindeki malzemeleri cihazın yanındaki plastik sepete koydu. M.B.'nin sepete koyduğu anahtarlık şeklinde içerisinde 2 adet kurusıkı mermisi olan namlu uç kısmı çelik pimle kapalı kurusıkı tabancayı Kartal emniyet Müdürlüğü ekipleri fark etti.



Ekipler anahtarlık tabancaya el koyarken şüpheli M.B.'yi de gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki sorgusunda 21. İcra Müdürlüğünde doyası olduğunu ve itiraz dilekçesi vermeye geldiğini söylediği, kurusıkı tabancayı üzerinde korkutmak amacıyla taşıdığını ve üzerinde unuttuğunu ifade ettiği belirtildi.

Ayrıca şüpheli şahıs M.B.'nin anahtarlık tabancayı çalıştığı zamanlarda iş yerinde kendisinin yaptığını söylediği öğrenildi.




Kaynak : İHA

Anadolu Adalet SarayıAdalet SarayıKaçak Silah


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