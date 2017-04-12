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İran'da Ahmedinejad adaylığını koydu

İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Ayetullah Hamaney'in muhalefetine rağmen Cumhurbaşkanlığı seçimleri için bugün adaylık müracaatı yaptı.

Dünya / 12 Nisan 2017 Çarşamba 10:37
İran'da Ahmedinejad adaylığını koydu

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, daha önce Ahmedinejad'ın aday olmamasını istemişti. Hamaney'in tavsiyesi üzerine aday olmayacağını belirten Ahmedinejad; 'Aday olmayacağını ve daima devrimin küçük bir askeri ve halkın hizmetkarı kalmaya devam edeceğim.' demişti.

ADAYLIK MÜRACAATI YAPTI

Ancak sürpriz bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanlığı seçimleriiçin Ahmedinejad bugün adaylık müracaatı yaptı.

SEÇİM 19 MAYIS'TA

İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimi 19 Mayıs'ta yapılacak.

AhmedinejadHamaneyİranCumhurbaşkanlığı


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