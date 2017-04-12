Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na: Hangi oteldi ismini açıkla

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, Ülke Tv'de Turgay Güler'in sunduğu 'Sıradışı' programına canlı yayın konuğu oldu.



HANGİ OTEL AÇIKLA



15 Temmuz darbe girişiminde yaşadıklarına ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu'nun 'O akşam oteller kapalı olduğu ve bizi otele almadıkları için Bakırköy Belediye Başkanımızın evine gittik'' açıklaması hakkında konuşan Gökçek ' Otele gitmişler otele almamışlar. Hadi Kılıçdaroğlu hangi otel söyle. Gidelim biz de orayla röportaj yapalım. Geldi mi geldi mi? diye. Ama yalan.' diye konuştu.



SAVCILARI GÖREVE ÇAĞIRDI



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını 'Yalanın kuyruklusu' olarak tanımlayan Gökçek ' İçeride herkes telefonlarına sarılıyorlar. Darbecilerle görüşüyorlar. Kılıçdaroğlu'nun korumalarının kimlerle görüştüğü ortaya çıkarılmalı. Savcılar harekete geçmeli. Onlarında FETÖ'cü olduğu ortaya çıkarsa CHP-FETÖ ve Kılıçdaroğlu işbirliği dolayısıyla işin siyasi ayağına dönülmeli.' şeklinde konuştu.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel