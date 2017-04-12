USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na: Hangi oteldi ismini açıkla

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "kontrollü darbe" iddialarına ilişkin "Otele gitmişler otele almamışlar. Hadi Kılıçdaroğlu hangi otel söyle?" dedi.

Güncel / 12 Nisan 2017 Çarşamba 02:01
Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na: Hangi oteldi ismini açıkla

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, Ülke Tv'de Turgay Güler'in sunduğu 'Sıradışı' programına canlı yayın konuğu oldu.

HANGİ OTEL AÇIKLA

15 Temmuz darbe girişiminde yaşadıklarına ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu'nun 'O akşam oteller kapalı olduğu ve bizi otele almadıkları için Bakırköy Belediye Başkanımızın evine gittik'' açıklaması hakkında konuşan Gökçek ' Otele gitmişler otele almamışlar. Hadi Kılıçdaroğlu hangi otel söyle. Gidelim biz de orayla röportaj yapalım. Geldi mi geldi mi? diye. Ama yalan.' diye konuştu.

SAVCILARI GÖREVE ÇAĞIRDI

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını 'Yalanın kuyruklusu' olarak tanımlayan Gökçek ' İçeride herkes telefonlarına sarılıyorlar. Darbecilerle görüşüyorlar. Kılıçdaroğlu'nun korumalarının kimlerle görüştüğü ortaya çıkarılmalı. Savcılar harekete geçmeli. Onlarında FETÖ'cü olduğu ortaya çıkarsa CHP-FETÖ ve Kılıçdaroğlu işbirliği dolayısıyla işin siyasi ayağına dönülmeli.' şeklinde konuştu.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

İşte darbecilerle pazarlığın kanıtı! İşte darbecilerle pazarlığın kanıtı! Millet namlunun ucunda - Kılıçdaroğlu televizyon başında Millet namlunun ucunda - Kılıçdaroğlu televizyon başında Kılıçdaroğlu'nu terleten 15 Temmuz sorusu Kılıçdaroğlu'nu terleten 15 Temmuz sorusu Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na: Hangi oteldi ismini açıkla Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na: Hangi oteldi ismini açıkla MİT'ten Adil Öksüz açıklaması MİT'ten Adil Öksüz açıklaması Kılıçdaroğlu o iddiayı doğruladı Kılıçdaroğlu o iddiayı doğruladı Kılıçdaroğlu'ndan 4 maddelik açıklama Kılıçdaroğlu'ndan 4 maddelik açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'darbe' cevabı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'darbe' cevabı

Canlı YayınTurgay GülerBelediye BaşkanıÜlke Tv


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı