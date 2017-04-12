Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK üyelerine yönelik operasyon düzenledi.



Operasyonda özellikle kırsal bölgeden gelerek eylem hazırlığında olan terör örgütü üyeleri hedef alındı. Yapılan takiplerin ardından aralarında Beyoğlu ve Bağcılar'ın da bulunduğu 15 ilçede 35 şüpheliye yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 35 şüpheliden 27'si gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital veri ele geçirildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Kaynak : İHA