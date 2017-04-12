Evet göründü CHP’nin freni patladı

Darbe gecesi tankların yol verdiği ortaya çıkınca zor duruma düşen Kılıçdaroğlu ve CHP’nin izlediği “sakin” propaganda, meydanlar ve piyasalardan yükselen güçlü ‘evet’ işaretiyle yerle bir oldu.
Anayasa değişiklik görüşmeleri sırasında TBMM'yi çalıştırmamak için şiddete başvuran CHP, bu tavrın ters teptiğini görünce FETÖ'nün suflesiyle sakin, kontrollü bir kampanya yürütme çabasına girdi. Yalan ve iftirayı “Hayır” kampanyasının merkezine yerleştiren CHP, halkın kafasını karıştırmaya çalıştı. Akıl dışı söylemlerle taraftar toplamaya çalışan CHP, yeni sistemle Cumhurbaşkanı'nın istediği zaman “lokantaları” bile kapatacağını öne sürdü. Ancak takiye yaparak, yalan ve iftira üzerine kurulan siyaset başarısız oldu. Son yapılan kamuoyu yoklamalarında “Evet” oylarının açık ara önde olduğu ortaya çıktı. Bu başarısızlık CHP'nin adeta frenini patlattı. Birbiri ardına yapılan provokatif açıklamalarla CHP fabrika ayarlarına geri döndü.
FETÖ'YE KALKAN
Kaset kumpasıyla CHP'nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu da “Evet” oylarının arttığını görünce iftiralarını artırdı, üslubunu sertleştirdi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Yenikapı'da görüntü veren Kılıçdaroğlu, referandum sürecinde ise “15 Temmuz kontrollü darbe girişimidir” diyerek FETÖ'yü aklamaya çalıştı. Canı pahasına cuntacı hainlere karşı vatanı savunan millete hakaret eden Kılıçdaroğlu, gelen tepkiler üzerine geri adım atmak bir yana “Bir darbeyi bir hükümet örterse, kapatmak isterse, üstünü örtmek isterse, araştırılmasın derse ne dersiniz buna? Ben o 248 şehidin hakkını savunmayacak mıyım? Ben bu 248 şehit niye verdik demeyecek miyim” açıklamasını yaptı.
Kemal Kılıçdaroğlu nasıl kaçtı? OTELLER BULAMAMIŞ!
15 Temmuz gecesinde yaşananlar ise CHP'nin gerçek yüzünü herkese bir kez daha gösterdi. O gece millet tankların altına yatıp, bombalara karşı göğsünü siper ederken, Kılıçdaroğlu'nun Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine sığındığı ortaya çıktı. Köşe sıkışan Kılıçdaroğlu, “O gece oteller kapalı olduğundan ve bizi otele almadıkları için Bakırköy Belediye Başkanımızın evine gittik” diyerek kendini savunmaya çalıştı.
SOKAĞA ÇIKAMAZ OLDU