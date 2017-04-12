Evet göründü CHP’nin freni patladı

Anayasa değişiklik görüşmeleri sırasında TBMM'yi çalıştırmamak için şiddete başvuran CHP, bu tavrın ters teptiğini görünce FETÖ'nün suflesiyle sakin, kontrollü bir kampanya yürütme çabasına girdi. Yalan ve iftirayı “Hayır” kampanyasının merkezine yerleştiren CHP, halkın kafasını karıştırmaya çalıştı. Akıl dışı söylemlerle taraftar toplamaya çalışan CHP, yeni sistemle Cumhurbaşkanı'nın istediği zaman “lokantaları” bile kapatacağını öne sürdü. Ancak takiye yaparak, yalan ve iftira üzerine kurulan siyaset başarısız oldu. Son yapılan kamuoyu yoklamalarında “Evet” oylarının açık ara önde olduğu ortaya çıktı. Bu başarısızlık CHP'nin adeta frenini patlattı. Birbiri ardına yapılan provokatif açıklamalarla CHP fabrika ayarlarına geri döndü.



FETÖ'YE KALKAN



Kaset kumpasıyla CHP'nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu da “Evet” oylarının arttığını görünce iftiralarını artırdı, üslubunu sertleştirdi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Yenikapı'da görüntü veren Kılıçdaroğlu, referandum sürecinde ise “15 Temmuz kontrollü darbe girişimidir” diyerek FETÖ'yü aklamaya çalıştı. Canı pahasına cuntacı hainlere karşı vatanı savunan millete hakaret eden Kılıçdaroğlu, gelen tepkiler üzerine geri adım atmak bir yana “Bir darbeyi bir hükümet örterse, kapatmak isterse, üstünü örtmek isterse, araştırılmasın derse ne dersiniz buna? Ben o 248 şehidin hakkını savunmayacak mıyım? Ben bu 248 şehit niye verdik demeyecek miyim” açıklamasını yaptı.



Kemal Kılıçdaroğlu nasıl kaçtı? OTELLER BULAMAMIŞ!



15 Temmuz gecesinde yaşananlar ise CHP'nin gerçek yüzünü herkese bir kez daha gösterdi. O gece millet tankların altına yatıp, bombalara karşı göğsünü siper ederken, Kılıçdaroğlu'nun Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine sığındığı ortaya çıktı. Köşe sıkışan Kılıçdaroğlu, “O gece oteller kapalı olduğundan ve bizi otele almadıkları için Bakırköy Belediye Başkanımızın evine gittik” diyerek kendini savunmaya çalıştı.







SOKAĞA ÇIKAMAZ OLDU



CHP Konya Hüsnü Bozkurt, 16 Nisan'daki referandumdan “Hayır” çıkması halinde “Evet oyu verenleri” denize dökeceklerini söyledi. Bu, toplumda büyük tepkiye neden oldu. Bozkurt, memleketi Konya'da da sık sık vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Bozkurt'un tetikçiliğini yapan şoförü ise işi demokratik tepkilerini dile getirenleri darp etmeye kadar götürdü. Darp edilen esnaf Ali Çelebi, “Hüsnü Bozkurt'tan Türk milletinden özür dilemesini istedim ancak o özür dilemeyeceğini söyledi. Daha sonra konuşmamıza fırsat kalmadan şoförü saldırdı ve beni darp etti. Bu sırada Hüsnü Bozkurt hiçbir şey demedi” açıklamasında bulundu.



Deniz Baykal'dan skandal sözler BAYKAL DA SEVİNECEKMİŞ



Eski CHP Genel Başkanı referandum toplantısında “Halk oylamasında ‘Hayır' çıkarsa, İzmir'de düşmanı denize dökmüş gibi sevineceğiz” dedi. Skandal açıklamaya toplumun her kesiminden tepki yağdı. Eski CHP Konya Kadın Kolları Başkanı Deniz İndibi Çelik ise Facebook hesabından, “Vekilim emparyalistler, işbirlikçiler ve bölücülere seslenmiş. Neden bu kadar alındınız onu anlamdım” paylaşımı yaparak Hüsnü Bozkurt'a sahip çıktı. CHP'li



HDP ile kol kola



Diyarbakır'da “Neden gelip HDP'ye oy istiyorsunuz” tepkisiyle karşılaşan CHP referandum çalışması yapan Erdem, “Hayır” çıkması durumunda tutuklu bulunan HDP'li vekillerin serbest bırakılacağıyla ilgili açıklama da yaptı.



Kargalar bile güldü!



CHP'nin genel başkan adayları arasında yer alan





Polise küfretti



CHP polis memuruna, “Çekil oradan terbiyesiz, edepsiz seni. Defol oradan, it” diyerek küfretti. CHP Konya Milletvekili , 16 Nisan'daki referandumdan “Hayır” çıkması halinde “Evet oyu verenleri” denize dökeceklerini söyledi. Bu, toplumda büyük tepkiye neden oldu. Bozkurt, memleketi Konya'da da sık sık vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Bozkurt'un tetikçiliğini yapan şoförü ise işi demokratik tepkilerini dile getirenleri darp etmeye kadar götürdü. Darp edilen esnaf Ali Çelebi, “Hüsnü Bozkurt'tan Türk milletinden özür dilemesini istedim ancak o özür dilemeyeceğini söyledi. Daha sonra konuşmamıza fırsat kalmadan şoförü saldırdı ve beni darp etti. Bu sıradahiçbir şey demedi” açıklamasında bulundu.Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal da geri durmadı. İstanbul'da katıldığıtoplantısında “Halk oylamasında ‘Hayır' çıkarsa, İzmir'de düşmanı denize dökmüş gibi sevineceğiz” dedi.açıklamaya toplumun her kesiminden tepki yağdı. Eski CHP Konya Kadın Kolları Başkanı Deniz İndibi Çelik isehesabından, “Vekilim emparyalistler, işbirlikçiler ve bölücülere seslenmiş. Neden bu kadar alındınız onu anlamdım” paylaşımı yaparak Hüsnü Bozkurt'a sahip çıktı. CHP'li Mahmut Tanal da dün Diyarbakır'da yaşanan patlamanın ardından attığı “Terör evete çalışıyor” tweetini bir süre sonra sildi.Diyarbakır'da “Neden gelip HDP'ye oy istiyorsunuz” tepkisiyle karşılaşan CHP Milletvekili Eren Erdem, hendek ve barikat olaylarıyla gündeme gelen Silvan'da yeni bir skandala imza attı. Erdem, terör örgütünün “öz yönetim” ilan eden açıklamasını okuyan DBP İl Başkanı Barış Gülenyüzlü ile fotoğraf çektirdi. HDP'lilerle bölgedeçalışması yapan Erdem, “Hayır” çıkması durumunda tutuklu bulunan HDP'li vekillerin serbest bırakılacağıyla ilgili açıklama da yaptı.CHP'ninadayları arasında yer alan Muharrem İnce ise Yalova'da yırtılan bir afiş için “Biz kimseninkini kesmiyoruz, herkes asacak. Yalova'yı sağlam tutun. ‘Ben yokum' diye buralarda afiş mafiş kesiyorlar. Gerçi gençler, bu akşam nöbet tutacak. Ben ‘kötü davranmayın, sadece ‘afişin yerine keseni asın oraya' dedim” ifadelerini kullandı. Sosyal medyada çıkan görüntülerde, ‘Hayır' afişinin bağlı olduğu ipin bir karga tarafından kopartıldığı ortaya çıktı.CHP Milletvekili Tuncay Özkan da Trabzon'un Maçka ilçesinde kendi güvenliğini sağlayan polislere sert tepki gösterdi. Provokatif açıklamayla halkı tahrik etmeye çalışan Özkan, miting alanında düzeni sağlamaya çalışanmemuruna, “Çekil oradan terbiyesiz, edepsiz seni. Defol oradan, it” diyerek küfretti.





