Elif Şafak, Avrupa'ya Türkiye'yi şikayet etti

Türkiye, 16 Nisan'da yapılacak referanduma hazırlanırken; sonuçlara etki etmek isteyen Avrupa, elinden geleni yapıyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan nefretiyle Türkiye aleyhinde ağzına geleni söyleyen Elif Şafak, İngiliz BBC'ye konuştu.



HAYIR OYU İSTEDİ



BBC'nin Türkiye karşıtlığında seçtiği yüz olan Elif Şafak, Türkiye'nin otoriterliğe doğru ilerlediğini söyledi.



16 Nisan'da yapılacak referandumu işaret eden Şafak, seçmenlerin 'hayır' oyu vermesi gerektiğini vurguladı.