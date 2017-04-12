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Elif Şafak, Avrupa'ya Türkiye'yi şikayet etti

Referanduma 4 gün kala İngiliz BBC'ye konuşan Elif Şafak, Avrupa'ya Türkiye'yi şikayet etti.

Güncel / 12 Nisan 2017 Çarşamba 09:42
Elif Şafak, Avrupa'ya Türkiye'yi şikayet etti
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Türkiye, 16 Nisan'da yapılacak referanduma hazırlanırken; sonuçlara etki etmek isteyen Avrupa, elinden geleni yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan nefretiyle Türkiye aleyhinde ağzına geleni söyleyen Elif Şafak, İngiliz BBC'ye konuştu.

HAYIR OYU İSTEDİ

BBC'nin Türkiye karşıtlığında seçtiği yüz olan Elif Şafak, Türkiye'nin otoriterliğe doğru ilerlediğini söyledi.

16 Nisan'da yapılacak referandumu işaret eden Şafak, seçmenlerin 'hayır' oyu vermesi gerektiğini vurguladı.

AvrupaElif ŞafakTürkiyeRecep Tayyip Erdoğan


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