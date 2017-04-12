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Doğu Perinçek'ten referandum yazısı

16 Nisan Referandumu yaklaşırken Doğu Perinçek'ten ilginç bir çıkış geldi. Perinçek "Evet diyorsanız cehennemdeki yerinizi ayırın" diye yazdı.

Siyaset / 12 Nisan 2017 Çarşamba 14:25
Doğu Perinçek'ten referandum yazısı

ABD geçtiğimiz günlerde Esad rejiminin kimyasal silahlarla sivilleri katletmesinin ardından Esad'a ait hava üssünü Tomahawk füzeleriyle bombalamıştı.

Doğu Perinçek Aydınlık gazetesindeki köşesinde, ABD'nin Tomahawk füzeleriyle referandumda ‘Evet' cephesini vurduğunu iddia ederek, “ABD ve İsrail'in Mazlumlar Dünyasını bombalamasına evet diyorsanız, mührünüzü Evete basın. 'Evet' diyorsanız, cehennemdeki yerinizi ayırın. Bu utanç size yeter!' ifadelerini kullandı.

Perinçek'in yazısının ilgili kısmı şöyle:

'ÖMRÜNÜZ BOYUNCA AZAP ÇEKECEKSİNİZ'

'ABD'nin Tomahawk füzelerini kimler alkışladı, görmediniz mi? İsrail en başta, sonra PKK/PYD, IŞİD, terör örgütlerinin cümlesi!

Teröristlere bir 'Evet' oyu da siz verecekseniz, o 'Evet'in hesabını ne milletinize, ne komşularımıza, ne insanlığa, ne de vicdanınıza veremezsiniz! Ömrünüz boyunca azap çekmeye hazır olun! ABD-İsrail cephesi, şer cephesidir.

'CEHENNEMDEKİ YERİNİZİ AYIRTIN'

Şer cephesine 'Evet' diyorsanız, cehennemdeki yerinizi ayırtın!

Siz vatandaşlarımıza Şer cephesine 'Hayır' demek yakışır.

Vurun mührü 'Hayır'a! Vicdanınızdaki cennette yaşamak için bir 'Hayır'mührü de siz vurun Şer cephesine!

'ABD'NİN MAZLUMLARI VURMASINA HAYIR DİYORSANIZ..'

ABD ve İsrail'in Mazlumlar Dünyasını bombalamasına evet diyorsanız, mührünüzü Evete basın. Dikkat, zalimlere evet diyorsunuz, Bu utanç size yeter!

ABD'nin bombardımanına Hayır diyenler, mührü Hayıra basacak. Bu gurur evlatlarınıza bırakacağınız gururdur.'

Doğu PerinçekAnayasa ReferandumuReferandum


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