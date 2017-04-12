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Diyarbakır'daki hain saldırıyı o örgüt üstlendi

Reuters, Diyarbakır'da dün gerçekleşen patlamayı terör örgütünün üstlendiğini son dakika olarak duyurdu. PKK, saldırıda yaklaşık iki buçuk ton patlayıcı kullanıldığını savundu.

Güncel / 12 Nisan 2017 Çarşamba 15:10
Diyarbakır'daki hain saldırıyı o örgüt üstlendi

Reuters, Diyarbakır'da dün gerçekleşen patlamayı terör örgütü PKK'nın üstlendiğini son dakika olarak duyurdu. Çevik Kuvvet ve Terörle Mücadele birimlerinin bulunduğu binaya tünel kazarak yerleştirilen yaklaşık bir ton bomba, dün sabah saatlerinde infilak etmişti. Bir polisin şehit olduğu, iki sivilin can verdiği patlamanın terör saldırısı olduğunu bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurmuştu.

Kendi haber ajansı aracılığıyla açıklama yapan terör örgütü, yaklaşık iki buçuk ton patlayıcı kullanıldığını savundu. Hain açıklamada dikkat çeken detay, 150-200 kadar polisin her an binada bulunduğunun vurgulanması oldu.

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