Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda bir teröristin ölü ele geçirildiği, bir iş birlikçinin yakalandığı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin güneyinde bulunduğu değerlendirilen terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesi, bunları gizleyenlerin adalete teslim edilmesi amacıyla dün saat 20.00'den itibaren 'Bayrak-47 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu'nun başlatıldığı belirtildi.



Açıklamada, Kocaköy ilçesi Gözebaşı köyü Karşıyaka mezrasında ikamet eden bir iş birlikçinin evine PKK'lı teröristlerin geldiği yönünde elde edilen bilgiye istinaden güvenlik güçlerince saat 01.15 sıralarında operasyon düzenlendiği belirtildi.



Operasyonda bir teröristin silahıyla ölü ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, iş birlikçinin de gözaltına alındığı kaydedildi.



Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği aktarıldı. Kaynak : AA