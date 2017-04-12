USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Dev marketler zincirinin sahibi FETÖ'den tutuklandı!

Başkentteki FETÖ soruşturması kapsamında, gözaltına alınan Başgimpa Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Başdurak tutuklandı.

Güncel / 12 Nisan 2017 Çarşamba 19:43
Dev marketler zincirinin sahibi FETÖ'den tutuklandı!

Başkentteki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, gözaltına alınan Başgimpa Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Başdurak tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Başdurak, Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Başdurak, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan Başdurak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Emniyet MüdürlüğüTerör ÖrgütüFetö Terör ÖrgütüCumhuriyet


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı