USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Deniz Baykal'dan Esed'li örnek

CHP'li vekil Deniz Baykal, referandum evet çıkarsa 'Türkiye'ye Esed rejimi gelecek' dedi

Siyaset / 12 Nisan 2017 Çarşamba 15:52
Deniz Baykal'dan Esed'li örnek

Aydın Nazilli'de konuşan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, yeni Anayasa ile Türkiye'ye Kaddafi, Esad ve Saddam gibi tek adam düzeninin getirileceğini vurguladı:

'BU TEK ADAM DÜZENİ'

'Bu tek adam düzeni. Türkiye'de artık milletin sözü geçmeyecek tek adamın sözü geçecek. Gelmiş geçmiş bütün anayasalardan farklı olarak dünyadaki 200 devletten hiçbirinde görülmemiş olan bir kudreti, yetkiyi, hükümranlığı tek adama veren bir anayasa. Meclis'in sahip olduğundan ötesine sahip. Meclis'ten daha kuvvetli. Meclis'i budamışız, oraya vermişiz. Buna hangi ihtiyaç var?

'ESAD GİBİ TEK ADAM DÜZENİ TÜRKİYE'YE GETİRECEĞİZ ÖYLE Mİ'

Şimdi biz millet egemenliği düzenini kaldıracağız, Kaddafi, Esad, Saddam gibi bir tek adam düzenini Türkiye'ye getireceğiz. Çocuklarımıza miras olarak emanet edeceğiz öyle mi? Bölmeye kalkmayın bu milleti. Bölüyorlar işte Suriye'de ne oluyor? 15 yıldır devletin kaymağını yiyenler, 'Milletin tepesinde yeni devlet kucağız' diyorlar.

'EVET ÇIKARSA KİMİN NE OLACAĞI BELLİ DEĞİL'

Kimsenin topraklarımız üzerinde bir devlet kurmasına izin vermeyeceğiz. 'Evet' çıkarsa kimin ne olacağı belli değil.'

AnayasaMilletvekiliDeniz BaykalChp


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı