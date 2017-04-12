Deniz Baykal'dan Esed'li örnek

Aydın Nazilli'de konuşan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, yeni Anayasa ile Türkiye'ye Kaddafi, Esad ve Saddam gibi tek adam düzeninin getirileceğini vurguladı:



'BU TEK ADAM DÜZENİ'



'Bu tek adam düzeni. Türkiye'de artık milletin sözü geçmeyecek tek adamın sözü geçecek. Gelmiş geçmiş bütün anayasalardan farklı olarak dünyadaki 200 devletten hiçbirinde görülmemiş olan bir kudreti, yetkiyi, hükümranlığı tek adama veren bir anayasa. Meclis'in sahip olduğundan ötesine sahip. Meclis'ten daha kuvvetli. Meclis'i budamışız, oraya vermişiz. Buna hangi ihtiyaç var?



'ESAD GİBİ TEK ADAM DÜZENİ TÜRKİYE'YE GETİRECEĞİZ ÖYLE Mİ'



Şimdi biz millet egemenliği düzenini kaldıracağız, Kaddafi, Esad, Saddam gibi bir tek adam düzenini Türkiye'ye getireceğiz. Çocuklarımıza miras olarak emanet edeceğiz öyle mi? Bölmeye kalkmayın bu milleti. Bölüyorlar işte Suriye'de ne oluyor? 15 yıldır devletin kaymağını yiyenler, 'Milletin tepesinde yeni devlet kucağız' diyorlar.



'EVET ÇIKARSA KİMİN NE OLACAĞI BELLİ DEĞİL'



Kimsenin topraklarımız üzerinde bir devlet kurmasına izin vermeyeceğiz. 'Evet' çıkarsa kimin ne olacağı belli değil.'