Cumhurbaşkanı Erzurum'dan Kılıçdaroğlu'na yüklendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'dan halka hitap etti. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürekli yalan söylediğini vurgularken, bunun Türkiye'de ana muhalefet boşluğu yarattığını söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



DAĞLARA BAŞ EĞMEYEN DADAŞ BUNLARA MEYDANI DAR ETMEYE HAZIR MI?



Erzurum'a hizmetkâr olduk. Hizmetkâr olmaya devam edeceğiz. Erzurum bizim kendisine duyduğumuz muhabbeti iyi bilir. Erzurum bizim kendisine yaptığımız hizmeti gayet iyi bilir. Erzurum 16 Nisan'da ben inanıyorum sandıkları patlatacak. Evetle patlatacak. Sadece Erzurum değil dışarıdaki Erzurumlular'ı da arayıp, anlatacağız. Erzurum öyle sıradan bir vilayet değil. Erzurum doğunun sınır taşı, dadaş çelik bir yaydır, onu germeye gelmez, çağlayan bir sel olur, dağlara da baş eğmez. Dağlara baş eğmeyen dadaş meydanı bunlara dar etmeye hazır mı? Ağızlarından salyalar akıtarak Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenlere bir kez daha dersini vermeye hazır mı?











HAMDOLSUN BU MİLLET İSTİKLAL VE İSTİKBALİNİN YANINDA DURDU



Terör örgütlerini şımartarak, silahlandırarak üzerimize salarak bu cesareti 7 Haziran'da çıkan sonuçtan alıyorlardı. Şimdi 16 Nisan terörün inşallah bu ülkede kilidinin kırıldığı bir gün olacaktır. Burada Tendürek'te inlerine girdik. Cudi'de, Gabar'da inlerine girdik. 20 ayda 10 bini aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. Bu ülkenin huzurunu kaçıranlara, bu ülkenin birliğini beraberliğini bozanlara, bu ümmeti parçalamaya çalışanlara tarihi bir ders veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. 15 Temmuz darbe girişimi bölücü terör örgütünün beklediğini bulamayanların bir sonraki hamlesiydi. Hamdolsun milletimiz 15 Temmuz'da istiklalinin ve istikbalinin yanında durdu.







BİZ KEFENLERİMİZİ GİYEREK BU YOLA ÇIKTIK



İnşallah 16 Nisan'da istikrar ve güven ortamını sağlayacak yeni sisteme geçeceğiz. Kimler hayır diyor? Kandil hayır diyor mu? Bölücübaşının bulunduğu İmralı hayır diyor mu? Pensilvanya'daki Feto hayır diyor mu? Batıdaki Türkiye düşmanları, bizim düşmanlarımız hayır diyor mu? Terör örgütleri orada onların Türkiye düşmanlarıyla sosyalistleriyle, komünistleriyle biraraya gelmişler bize karşı kampanya yürütüyorlar. İsviçre'de parlamentonun önünde dev bir resmimde şakağıma silah dayayıp, Erdoğan'ı öldürün diyorlar. Bunlar zavallı! Ey aklını kiraya vermiş olanlar. Biz kefenimizi giyerek yola çıktık, bizi ölümle yıldıramazsınız. Biz ölüme inanmış insanlarız. Kaza ve kaderin imandan olduğuna inanmış insanlarız. Bizi bu yolumuzdan alıkoyamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. İnşallah 16 Nisan'da evetin önünü kesemeyeceksiniz.







KEMAL HEP YALAN SÖYLEDİĞİ İÇİN ARTIK BENİ YORMUYOR



Dün akşam yayını dinlediniz mi? Orada bütün detayları anlattım. Artık gizli kapaklı bir şey kalmadığını düşünüyorum. Ülkemizde bir ana muhalefet boşluğu olduğunu da herhalde izlediniz. Diyeceksiniz ki Kılıçdaroğlu var ya! Bir dadaş fıkrasıyla bunun cevabını vereyim: Dadaşa sormuşlar Kamil'i mi seversin Kemal'i mi? Dadaş hemen cevap vermiş: Kemal'i severim. Niye demişler? Dadaşın cevabı manidar: Kamil bir yalan söylir bir doğri. Kemal hep yalan söyir beni yormiyir demiş...Kılıçdaroğlu da hep yalan söylediği için artık kimseyi yormuyor. Ama bu durum ülkemiz de bir boşluk da ortaya çıkarıyor. Terör örgütlerini şımartarak, silahlandırarak üzerimize salarak bu cesareti 7 Haziran'da çıkan sonuçtan alıyorlardı. Şimdi 16 Nisan terörün inşallah bu ülkede kilidinin kırıldığı bir gün olacaktır. Burada Tendürek'te inlerine girdik. Cudi'de, Gabar'da inlerine girdik. 20 ayda 10 bini aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. Bu ülkenin huzurunu kaçıranlara, bu ülkenin birliğini beraberliğini bozanlara, bu ümmeti parçalamaya çalışanlara tarihi bir ders veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. 15 Temmuz darbe girişimi bölücü terör örgütünün beklediğini bulamayanların bir sonraki hamlesiydi. Hamdolsun milletimiz 15 Temmuz'da istiklalinin ve istikbalinin yanında durdu.İnşallah 16 Nisan'da istikrar ve güven ortamını sağlayacak yeni sisteme geçeceğiz. Kimler hayır diyor? Kandil hayır diyor mu? Bölücübaşının bulunduğu İmralı hayır diyor mu? Pensilvanya'daki Feto hayır diyor mu? Batıdaki Türkiye düşmanları, bizim düşmanlarımız hayır diyor mu? Terör örgütleri orada onların Türkiye düşmanlarıyla sosyalistleriyle, komünistleriyle biraraya gelmişler bize karşı kampanya yürütüyorlar. İsviçre'de parlamentonun önünde dev bir resmimde şakağıma silah dayayıp, Erdoğan'ı öldürün diyorlar. Bunlar zavallı! Ey aklını kiraya vermiş olanlar. Biz kefenimizi giyerek yola çıktık, bizi ölümle yıldıramazsınız. Biz ölüme inanmış insanlarız. Kaza ve kaderin imandan olduğuna inanmış insanlarız. Bizi bu yolumuzdan alıkoyamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. İnşallah 16 Nisan'da evetin önünü kesemeyeceksiniz.Dün akşam yayını dinlediniz mi? Orada bütün detayları anlattım. Artık gizli kapaklı bir şey kalmadığını düşünüyorum. Ülkemizde bir ana muhalefet boşluğu olduğunu da herhalde izlediniz. Diyeceksiniz ki Kılıçdaroğlu var ya! Bir dadaş fıkrasıyla bunun cevabını vereyim: Dadaşa sormuşlar Kamil'i mi seversin Kemal'i mi? Dadaş hemen cevap vermiş: Kemal'i severim. Niye demişler? Dadaşın cevabı manidar: Kamil bir yalan söylir bir doğri. Kemal hep yalan söyir beni yormiyir demiş...Kılıçdaroğlu da hep yalan söylediği için artık kimseyi yormuyor. Ama bu durum ülkemiz de bir boşluk da ortaya çıkarıyor.



"MASRAFLARI ÜSTLENECEĞİZ"



Erdoğan, "Benim vatandaşım ilacını alamıyordu. Şimdi böyle bir dert var mı? Şimdi geçen Başbakanımız ve Bakanımız ile konuştuk. Kanser ilaçları ile ilgili bir sıkıntı vardı. Artık bu tür hastalarımızında masrafını devlet olarak üstleneceğiz" dedi.





