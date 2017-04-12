USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o kitap için talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine hitaben yazılan "Erdoğanname" isimli şiir kitabının yayından kaldırılmasını ve toplatılmasını talep etti

Güncel / 12 Nisan 2017 Çarşamba 22:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o kitap için talimat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erdoğanname" isimli şiir kitabında, inanç ve kültür değerleriyle bağdaşmayan birçok şiirin yer aldığını gerekçe göstererek sözkonusu kitabın yayından kaldırılması ve toplatılması talebinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla söz konusu kitabın yayınevine ihtarname gönderdi.

İhtarnamede, "Sayın Cumhurbaşkanımız, mensubu olmaktan büyük şeref duyduğumuz inancımızın bir gereği olarak deruhte ettiği makamların ötesinde bir kul ve insan olduğunu birçok kez değişik vesilelerle ifade etmiştir. Siyasi hayatı boyunca milletimizin yüksek takdirlerine mazhar olan Sayın Cumhurbaşkanımız, ölçüsüz övgülere hele hele inanç ve kültür değerlerimizle bağdaşmayan yakıştırmalara hiçbir şekilde prim vermemiştir. Bu tarz davranışların, Sayın Cumhurbaşkanımızı hoşnut etmek bir yana müteessir ettiği bir gerçektir." ifadesine yer verildi.

Türk hukuk düzeninin kişilik haklarına saldırıyı herhangi bir yöntemle sınırlandırmadığına işaret edilen ihtarnamede, bazen kişilik haklarına saldırının övgü ve takdir kılıfı altında da yapılabildiği belirtildi.

Söz konusu şiir kitabıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yer yer insan üstü ve kutsal bir varlık algısı oluşturulmaya çalışıltığı kaydedilen ihtarnamede, bu durumun da itikadi açıdan sorun teşkil ettiği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarına açık bir saldırı olduğu bildirildi.

İhtarnamede, kitabın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırı niteliğinde bir kısım şiirler içerdiğine dikkat çekilerek "Erdoğanname" isimli şiir kitabının yayından kaldırılması ve toplatılması, aksi takdirde yasal yollara başvurulacağı belirtildi.


CumhurbaşkanıHüseyin AydınRecep Tayyip ErdoğanSaldırı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı