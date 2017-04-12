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Cinayetten yasak aşk çıktı

Ankara'da Astsubay Bekir Uyanık’ın evinin önünde bıçaklanarak öldürülmesinin arkasından, yasak aşk, paylaşılamayan 2 milyon liralık miras çıktı.

3. Sayfa / 12 Nisan 2017 Çarşamba 02:46
Cinayetten yasak aşk çıktı

Emniyet birimlerinden edinilen bilgiye göre, Astsubay Bekir Uyanık (37), 26 Şubat’ta saat 00.20’de Keçiören’ndeki evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü. Ankara Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü’nde cinayeti çözmek için kurulan özel ekip bölgedeki kamera görüntülerini inceleyerek Uyanık’ın o gece bir araç tarafından takip edildiğini, aynı aracın olay gecesi Yenimahalle’de terk edildiğini belirledi.

Araçta yapılan incelemede Uyanık’a ait kan izine rastlandı. Astsubayın eşi 2 çocuk annesi Ayşe Uyanık emniyetteki sorgusunda çelişkili ifadeler vermesi üzerine takibe alındı. Uyanık’ın cinayet öncesi ve sonrasında telefonla görüştüğü belirlenen Hacı Ömer Genç ve birlikte hareket ettiği arkadaşı Mehmet Bendüz de gözaltına alındı



Sorgulamada Astsubay Uyanık’ı, Hacı Ömer Genç’in öldürdüğü, Mehmet Bedüz’ün de yardım ettiği ortaya çıktı. Genç’in ifadesi doğrultusunda yasak ilişki yaşadığı iddia edilen astsubayın eşi Ayşe Uyanık da gözaltına alındı. Sorgulamaların ardından mahkemeye çıkarılan Ayşe Uyanık, Hacı Ömer Genç ve Mehmet Bendüz tutuklandı.

ASTSUBAYIN EŞİ TUTUKLANDI

EŞİNİN öldürülmesinden sonra gözyaşı döküp sinir krizleri geçiren Ayşe Uyanık, cinayetle ilgisi ortaya çıkınca “Pişmanım” dedi. Uyanık ifadesinde, ailesinden kendisine 2 milyon liralık miras kaldığını, eşinin bu mirastan pay almak istediğini, bunu kabul etmeyince de kendisini darp ettiğini öne sürdü.

KameraGözyaşıCinayetÖmer Genç


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