CHP'nin elindeki ankette 'evet' önde

Usta Gazeteci-Yazar Latif Şimşek, CHP'nin son dönemde saldırganlaşmasının nedeninin son yaptığı refrandum anketi olduğunu yazdı.



Şimşek, son 15 günde oyların sürekli arttığı söylerken, CHP'nin elinde ankette 'Evet % 58.70, Hayır % 41.30' olduğunu belirtti.



İşte o yazıdan bir bölüm;



CHP'lilerin niye agresifleştiği, “evet” diyecek olanları niye denize dökmeye kalkıştığı anlaşıldı.



Kemal Kılıçdaroğlu'nu da, Baykal'ı da, Hüsnü Bozkurt'u da çıldırtan şeyin, ısrarla yaptırdıkları ve her seferinde “evet” çıkan anketler olduğu anlaşıldı.



Kılıçdaroğlu'nun masasına Cuma gününden bu yana üç anket konuldu. Üçünde de “evet” ler açık ara önde gidiyor. Son anketin bugün (11 Nisan Salı) önüne geldiğini öğrendim.



Sonuç şöyle:



Evet % 58.70



Hayır % 41.30



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