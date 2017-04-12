USD (Alış - Satış) : 3,68 - 3,69 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

CHP'nin elindeki ankette 'evet' önde

Usta Gazeteci-Yazar Latif Şimşek, CHP'nin yaptığı son ankette 'evet' oyunun %58'i bulduğunu yazdı.

Siyaset / 12 Nisan 2017 Çarşamba 13:00
CHP'nin elindeki ankette 'evet' önde

Usta Gazeteci-Yazar Latif Şimşek, CHP'nin son dönemde saldırganlaşmasının nedeninin son yaptığı refrandum anketi olduğunu yazdı.

Şimşek, son 15 günde oyların sürekli arttığı söylerken, CHP'nin elinde ankette 'Evet % 58.70, Hayır % 41.30' olduğunu belirtti.

İşte o yazıdan bir bölüm;

CHP'lilerin niye agresifleştiği, “evet” diyecek olanları niye denize dökmeye kalkıştığı anlaşıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu da, Baykal'ı da, Hüsnü Bozkurt'u da çıldırtan şeyin, ısrarla yaptırdıkları ve her seferinde “evet” çıkan anketler olduğu anlaşıldı.

Kılıçdaroğlu'nun masasına Cuma gününden bu yana üç anket konuldu. Üçünde de “evet” ler açık ara önde gidiyor. Son anketin bugün (11 Nisan Salı) önüne geldiğini öğrendim.

Sonuç şöyle:

Evet % 58.70

Hayır % 41.30

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Latif ŞimşekHüsnü BozkurtChpAnayasa ReferandumuReferandum


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

DÜŞMAN “HAYIR” DİYORSA BİZ “EVET” DİYECEĞİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

CHP’DEKİ ŞOK “EVET” ANKETİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

Dikkatimiz Alışkanlıklarımızdan Etkilenir

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı