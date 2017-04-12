CHP'li muhtarlardan noter tasdikli istifa

Bursa’nın Orhaneli ilçesindeki Semerci Mahalle Muhtarı Cavit Güleç, Tepecik Mahalle Muhtarı Mustafa Tütin ve Sadağı Mahallesi Muhtarı Kamil Yıldız, terörist Murat Karayılan’ın referandumda "hayır oyu verin" talimatı, Deniz Baykal’ın Ahmet Türk’ü ziyaret etmesi ve son olarak ta CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt’un “ Evet çıkarsa bu milleti İzmir’den denize dökeriz” sözleri üzerine harekete geçip CHP’den istifa etme kararı aldı. Notere giden 3 muhtar noter tasdikli istifa mektuplarını CHP Orhaneli İlçe Merkezi’ne sundu.



Referandumda evet oyu kullanacaklarını açıklayan muhtarlar, “Uzun süredir CHP’li milletvekillerinin "terörist mezarlarını şehitlik" diye ziyaret etmelerine ve bu duruma CHP’nin tepkisiz kalmasından rahatsız olduk. Osmanlı torunları ve Yörük Türkmenler olarak bundan böyle CHP şemsiyesi altında bulunmak istemediğimiz için istifa ediyoruz. Referandumda da evet oyu kullanacağımızı buradan ilan ediyoruz” diye konuştular. Kaynak : İHA